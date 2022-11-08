Всю неделю штормит: что произойдет после лунного затмения, предупреждает астролог

Коридор затмений вскоре останется позади. Лунное затмение, которое ожидается на небосводе, состоится 8 ноября в 14 часов (МСК) и станет настоящим испытанием на прочность для людей. Но с завершением небесной ситуации резко жизнь прежней не станет. Понадобится терпение и осторожность, предупреждает Богдан Глоба, астролог, сын Павла и Тамары Глоба.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Звездочет объясняет: штормит и накануне лунного заслона, и после него. Так что нужно потерпеть. В среду, 9 ноября, шлейф затмения разгонит общественное недовольство. Искриться будет все вокруг, поэтому лучше не форсировать события, на набраться сил, быть внимательнее на дорогах и в общении с людьми.

Градус напряжения в четверг, 10 ноября, спадет, но опасность разногласий сохраняется. Пятница, 11 ноября, будет скандальной и суетливой, аварийноопасной и разочаровывающей – лучше плыть по течению. А вот суббота, 12 ноября, уже освободится от затменного шлейфа, и здесь-то и можно нагнать дела, которые вы отпустили на неделе. Воскресенье, 13 ноября, подойдет для общения с близкими, дела лучше отложить, советует астролог.