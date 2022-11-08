Тепло и модно: трендовое платье этой зимы – какое оно?

Наряжаться зимой не только по сезону, но и по последней моде давно стало легко – стилисты регулярно обновляют фэшн-новинки. Журналист и светский обозреватель Надежда Стрелец также держит руку на пульте трендов и на сей раз показала, какие платья в этом сезоне заполонили гардеробы мировых селебрити. Это – платье-водолазка.
«Такой фасон абсолютно универсальный. Платье-водолазку можно надеть и в офис, и на красную дорожку, и на великосветское мероприятие», - объясняет Стрелец.
Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и многие другие звездные модницы уже успели выгулять свои наряды.
«Строже будут выглядеть прямые модели с юбкой А-силуэта из трикотажа. А более соблазнительными – облегающие, как вторая кожа, варианты по фигуре в пол.
Сделать из дневного платья-водолазки вечернее помогут аксессуары. Крупные браслеты, серьги, блестящая обувь или корсетный пояс», - советует Стрелец подписчицам в Telegram.
Ким Кардашьян в платье-водолазке. ФОто: соцсети