Тепло и модно: трендовое платье этой зимы – какое оно?

Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и многие другие звездные модницы уже успели выгулять свои наряды.

«Строже будут выглядеть прямые модели с юбкой А-силуэта из трикотажа. А более соблазнительными – облегающие, как вторая кожа, варианты по фигуре в пол.

Сделать из дневного платья-водолазки вечернее помогут аксессуары. Крупные браслеты, серьги, блестящая обувь или корсетный пояс», - советует Стрелец подписчицам в Telegram.