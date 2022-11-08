Как выбрать качественный творог: нет ли жидкости, какого цвета, где сделан

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хороший качественный творог. В продукте не должно быть жидкости (если он, конечно, не со сливками, что указано на упаковке).
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Цвет у творога должен быть белым, не желтым, и не серым. Исключение – 18% творог, который может быть желтоватым. Остальные отклонения – фальсификат.
Желательно, чтобы творог делали как можно ближе к месту продажи. При этом с осторожностью нужно относиться к продукции, в маркировке которых не указаны координаты производителя и его фактический адрес.
Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится меньше всего, обычно не больше одной недели. Самый короткий срок хранения у творога, который продается на развес: всего 36 часов. Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке – до 30 дней.