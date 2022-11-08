«Вышибает из колеи»: Богдан Глоба назвал тех, на кого лунное затмение влияет сильнее всего

Представитель известной династии астрологов, Богдан Глоба предупредил людей о грядущем лунном затмении. Тотальное небесное явление состоится 8 ноября. Наблюдать его пик можно в 14 часов по московскому времени. И его энергия, предупреждает звездочет, начнет влиять на людей за несколько часов до события и продлится несколько часов после.

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Но быть на чеку особенно важно людям, на которых лунное затмение влияет сильнее всего. Глоба назвал жертв.

«Сильнее всего влияют они на нежных духом и чувствительных натур. А еще вышибает из колеи нестабильных и провоцируют на полнейший неадекват агрессивных», - объяснил астролог.

Глоба-младший советует не удивляться ничему, избегать конфликтов, сохранять нейтралитет, то есть не истрачивать свою энергию попусту. Потому что ее дефицит сохранится еще долго. Также не следует начинать ничего нового.