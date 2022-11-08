«Снизились сильно»: Минсельхоз назвал продукт, цены на который приятно удивят покупателей

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, какой продукт можно будет покупать по доступной цене.
Даже погодные условия не повияли отрицательно на цену картофеля.
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«Если помните, в прошлом году у нас цены на картофель резко скакнули вверх – это была самая растущая позиция – картофель и «борщевой набор», которые дали прирост инфляции. В этом году мы снизились сильно и дошли до нормального равновесного уровня по ценам, который надо удержать», – отметила Лут в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее эксперт объяснил различие цифр в чеках и на ценниках в магазине.