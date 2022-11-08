Эксперт рассказал, почему цифры в ценнике и в чеке всегда будут отличаться

Стало известно, почему электронные ценники не избавят от несоответствия цен.
Ретейлер Дмитрий Потапенко для or-online.ru рассказал о причинах появления разных цифр в ценнике и в чеке.
«При наличии от трех тысяч наименований, у вас всегда будет человеческий фактор, когда люди просто не заменили ценник. С электронными ценниками ситуация не лучше. Мало того, что они крайне дорогостоящие, плюс покупатели их с собой уносят, это регулярная практика. Бабушки не очень понимают, что это такое: они кладут его в кармашек и забывают оттуда достать», – отметил эксперт.
«Ручные сканеры – это не столько перепроверка цен, сколько для того, чтобы увидеть на большом экране что вы купили. Перепроверкой вы особо не займетесь», – передали слова Потапенко argumenti.ru.
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Напомним, ранее в Роскачестве провели проверку продуктов из популярных супермаркетов.