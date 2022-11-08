Эксперт рассказал, почему цифры в ценнике и в чеке всегда будут отличаться

Стало известно, почему электронные ценники не избавят от несоответствия цен.

Ретейлер Дмитрий Потапенко для or-online.ru рассказал о причинах появления разных цифр в ценнике и в чеке.

«При наличии от трех тысяч наименований, у вас всегда будет человеческий фактор, когда люди просто не заменили ценник. С электронными ценниками ситуация не лучше. Мало того, что они крайне дорогостоящие, плюс покупатели их с собой уносят, это регулярная практика. Бабушки не очень понимают, что это такое: они кладут его в кармашек и забывают оттуда достать», – отметил эксперт.