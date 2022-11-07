Отпрашиваться с классных часов по истории РФ можно будет только по уважительной причине

Школа

Школа. Фото: Global Look Press 

На этих занятиях особое место уделяется разговорам о роли человека в современной России.

Классные часы по теме СВО РФ на Украине нельзя будет пропустить без уважительной причины.

Важные внеурочные мероприятия проходят у школьников по понедельникам.

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Напомним, с инициативой проводить специальные классные часы выступили в Минпросвещения еще весной. Эти занятия проводятся во внеурочное время, начиная с первого класса.

Уроки по истории России проходят в рамках воспитательной работы. Внеурочный характер занятий не освобождает учеников от ответсвенности за непосещение. Уходить с таких занятий можно только по уважительной причине. Об этом рассказали argumenti.ru.
    

Отметим, в ЕГЭ также будут вопросы о спецоперации на Украине. И к новому учебному году появятся новые учебники истории. Родителям инициатива понравилась. Однако они бы хотели видеть в расписании и уроки финансовой грамотности с психологией.

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