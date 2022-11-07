Получай зарплату мечты: эксперты рассказали, как увеличить доходы втрое

При этом согласно Росстату, в августе размер зарплаты в России составил 59 907 рублей.

«По данным ЦБ, инфляция в годовом выражении сейчас находится на уровне 13,7%. Следовательно, оценка заработной платы для безбедной жизни выросла на 8%. Соотношение инфляции и «зарплаты на счастье» растет относительно медленно и потребительские ожидания в целом не меняются», — пояснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Также размер «счастья» разный в зависимости от того, где живет гражданин. Москвичи указали сумму в 250 тыс. рублей ежемесячного дохода. Столько им нужно для комфортной жизни. Сейчас в Первопрестольной в среднем получают 120 тыс. рублей. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Оренбурга — 150 тыс. рублей при нынешней зарплате в 36,9 тыс. рублей.

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Высокие заработные платы в нашей стране платят там, где спрос превышает предложение, например, в IT-сфере. Так как эти кадры обладают высокой ценностью для государства в целом, появилось множество различных курсов обучения данной профессии. Эксперты отмечают, что можно начать зарабатывать больше, если пройти такие курсы.

«Если нет желания получать дополнительное образование, то доход можно увеличить за счет ухудшения условий труда, здесь в первую очередь речь идет о вахтовом методе работы в северных регионах страны», — напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также открытие частного бизнеса имеет большой потенциал для роста, но во времена кризиса это достаточно рискованно. В этом году в России очень сильно востребованы иностранные товары, в первую очередь комплектующие, которые покинули российский рынок. На них можно зарабатывать, если заняться параллельным импортом, указывает эксперт, пишет МК.