«Пальчики оближешь»: названы пять главных советов при варке вкусной гречки

Нередко даже у самых опытных и искусных хозяек случаются кулинарные ошибки. Казалось бы, что может быть сложного, чтобы сварить вкусную и рассыпчатую гречку. Однако и здесь нужно соблюдать несколько правил, чтобы в итоге получилось блюдо, которым точно останутся довольны все домашние.
Первым делом нужно промыть крупу от пыли и мусора. Гречка одновременно очистится от крахмальной и мучнистой пыли. Без этого рассыпчатой и вкусной каши не сварить. Лучше всего промыть крупу в горячей воде, а потом залить водой, довести ее до кипения, слить и промыть, пишет «БелНовости».
Всем хозяйкам на заметку: не нужно варить небольшое количество крупы в большой кастрюле. Важно, чтобы гречка лежала высоким слоем. Так она будет лучше пропариваться. Однако в слишком маленькой кастрюле крупа может пригореть.
К слову, если перед варкой обжарить промытую гречку в масле, то у каши появится приятный ореховый привкус. Но нельзя обжаривать мокрую крупу, сначала нужно просушить ее и прокалить на сухой сковородке, постоянно помешивая.
Кстати, заливать гречку для варки нужно кипятком. Так крупа будет прогреваться равномерно, но раньше не сварится. И, наконец, по готовности нужно укутать кастрюлю с блюдом полотенцем и оставить настояться минут на 30. За это время она как следует распарится, станет вкусной и не переварится.
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