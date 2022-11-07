«Пальчики оближешь»: названы пять главных советов при варке вкусной гречки

Нередко даже у самых опытных и искусных хозяек случаются кулинарные ошибки. Казалось бы, что может быть сложного, чтобы сварить вкусную и рассыпчатую гречку. Однако и здесь нужно соблюдать несколько правил, чтобы в итоге получилось блюдо, которым точно останутся довольны все домашние.

Первым делом нужно промыть крупу от пыли и мусора. Гречка одновременно очистится от крахмальной и мучнистой пыли. Без этого рассыпчатой и вкусной каши не сварить. Лучше всего промыть крупу в горячей воде, а потом залить водой, довести ее до кипения, слить и промыть, пишет «БелНовости».

Всем хозяйкам на заметку: не нужно варить небольшое количество крупы в большой кастрюле. Важно, чтобы гречка лежала высоким слоем. Так она будет лучше пропариваться. Однако в слишком маленькой кастрюле крупа может пригореть.