«Не стоит опасаться»: эксперт дал прогноз цен на бензин в России

Экономист Алексей Зубец рассказал, как может повлиять на российский рынок нефтепродуктов введение Евросоюзом эмбарго на поставки топлива из России. Также эксперт рассказал россиянам, что будет с ценами на бензин в 2023 году.

Зубец заверил, что гражданам не нужно опасаться, что процессы, происходящие на международном рынке, приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

«Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен на топливо - дизель и бензин разных марок», - отметил он.

Экономист предположил, что введение ЕС эмбарго на импорт российской нефти может привести к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает РИА Новости.