Эксперт раскрыл подводные камни: почему ипотека с нулевым взносом – риск

В большинстве случаев ипотечный заемщик не обладает достаточной финансовой грамотностью, чтобы сравнивать цены на рынке недвижимости. Таким образом, часто результатом ипотечной сделки для заемщика становится приобретение недвижимости по завышенной цене, что увеличивает его риски.

«Даже если у вас нет возможности купить квартиру без ипотеки, позвоните в точку продаж по данному дому и скажите, что желаете купить квартиру с интересующими вас параметрами без ипотеки, и зафиксируйте цену. Дальше просто сравните условия, которые вам предложат по ипотеке с этой ценой и, я думаю, ситуация станет вам во многом ясной», – посоветовал Скворцов.

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Отмечается, что часто квартира продается по цене на 20–30% выше, чем если бы он покупал ее за наличные, а также используя классическую или льготную ипотеку от государства. Эта разница передается застройщиком в виде комиссии банку, чтобы компенсировать выпадающие процентные доходы.

Большая часть комиссии оплачивается самим покупателем. Поэтому основная нагрузка все равно ложится на клиента, об этом пишет РИАМО.