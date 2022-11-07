«Крупный бонус от государства»: специалисты рассказали о выплате пенсионерам 60 и 65 лет

Специалисты рассказали о том, как получить крупный бонус от государства пенсионерам. Пожилые люди при достижении возраста 60 и 65 лет могут претендовать на дополнительную выплату от ПФР. Но доступен бонус будет для определенной категории пенсионеров.
Рассчитывать на получение такой выплаты могут пенсионеры, которые уже уволились с военной службы и вышли на пенсию, которая была им назначена за выслугу лет, передает Primpress.
Так, при соблюдении некоторых условий такие россияне могут получить вторую пенсию, которая будет им выплачиваться уже от ПФР. Важно достичь пенсионного возраста по новому образцу. То есть для женщин речь идет о 60 годах, а мужчинам нужно дожить минимум до 65 лет.
Кроме этого, нужно накопить минимальный багаж страхового стажа, который будет равен 15 годам. По словам специалистов, проверить все эти показатели пожилые россияне могут в своем личном кабинете на сайте фонда, для этого нужно лишь ввести номер СНИЛС.
Если все условия будут соблюдены, то пенсионеру смогут назначить вторую пенсию. Но назначена она будет без учета фиксированной выплаты, которая в этом году составляет чуть более 7200 рублей. Для получения денег нужно будет подать заявление в ПФР и дождаться положительного решения.
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