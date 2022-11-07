«Крупный бонус от государства»: специалисты рассказали о выплате пенсионерам 60 и 65 лет

Специалисты рассказали о том, как получить крупный бонус от государства пенсионерам. Пожилые люди при достижении возраста 60 и 65 лет могут претендовать на дополнительную выплату от ПФР. Но доступен бонус будет для определенной категории пенсионеров.

Рассчитывать на получение такой выплаты могут пенсионеры, которые уже уволились с военной службы и вышли на пенсию, которая была им назначена за выслугу лет, передает Primpress.

Так, при соблюдении некоторых условий такие россияне могут получить вторую пенсию, которая будет им выплачиваться уже от ПФР. Важно достичь пенсионного возраста по новому образцу. То есть для женщин речь идет о 60 годах, а мужчинам нужно дожить минимум до 65 лет.