Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик потепления

Осенние листья

Осенние листья. Global Look Press

Потепление сохранится и на следующей неделе.

Синоптик рассказал, что температура в Москве достигнет 9–10 градусов со знаком плюс к концу рабочей недели. Относительно теплая погода сохранится и на следующих выходных. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В предыдущие выходные дни у нас была температура до плюс одного градуса всего лишь, а сегодня мы уже ожидаем до плюс 3–4. Завтра плюс 5, в среду плюс 8, в четверг плюс 9. До 9–10 градусов будет в конце рабочей недели», — рассказал он, передает ТАСС.

Синоптик предупредил москвичей, что в следующие выходные дни температура будет держаться в пределах плюс 6–8 градусов. Синенков рассказал, что эти показания выше обычных значений для первой декады ноября.

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