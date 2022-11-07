«Будут выплачены всем»: Симоньян озвучила сроки выплат 195 тысяч рублей мобилизованным (видео)

Известный журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале разместила видео телеканала «Россия 1» с отрывком программы, в котором она говорит о выплатах мобилизованным.

Речь о сумме в 195 тысяч рублей — это месячное довольствие, назначенное президентом России Владимиром Путиным рядовым мобилизованным гражданам.