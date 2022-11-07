«Будут выплачены всем»: Симоньян озвучила сроки выплат 195 тысяч рублей мобилизованным (видео)

Известный журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале разместила видео телеканала «Россия 1» с отрывком программы, в котором она говорит о выплатах мобилизованным.
Речь о сумме в 195 тысяч рублей — это месячное довольствие, назначенное президентом России Владимиром Путиным рядовым мобилизованным гражданам.
«Вроде бы проблемы, которые были, постепенно налаживаются. Это не значит, что их нет. Пока еще есть проблемы с выплатами — я хотела бы сказать, что я точно знаю, что они закончатся в очень скором времени. Это связано с определенными административными проволочками, бумажной, как у нас часто бывает, работой. Совершенно не с тем, что нет денег на это, и уж тем более не с тем, что кто-то их собирается обмануть. Эти, по сути, 200 тысяч обещанные и больше (это минимум), они будут выплачены всем», — сказала Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян заверила, что в двухнедельный срок деньги поступят на счет. Если же этого не случится, она призвала обращаться к ней.
«Хочу обратиться к ребятам, к их семьям, что, если вдруг в течение двух недель проблемы не будут закрыты, вы мне пишите. Знаете, куда писать. Когда были проблемы с мобилизацией, писали, когда были проблемы со снабжением, писали. Вы знаете, что мы эти проблемы совместно с теми, кто управляет этими вопросами, решаем», — заключила в кадре Маргарита Симоньян.