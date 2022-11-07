Nike вернулся в Россию под новым названием: уже открыт магазин

Бренд Nike недолго продержался без продаж в России. Уже 4 ноября американская марка спортивной одежды и обуви открыла в Москве торговую точку, сменив название на NSP. Магазин располагается в «Outlet Village Белая Дача».

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Спортивный бренд на территории России выкупила компания Sport Point. Отмечается, что со сменой вывески ассортимент Nike остался прежним.

Напомним, Nike в июне принял решение уйти с российского рынка. Заявлялось, что сайт и мобильное приложение прекратят работу в РФ, а магазины марки закроются.

Источник: roscontrol.com.