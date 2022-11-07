От 58 до 64: рубль даст пинок доллару – аналитик рассказал о будущем курсе американской валюты

Курс американской валюты на 7 ноября понизился на утренних торгах Мосбиржи на 55 копеек, дойдя до 61,55 рубля. Как отмечают эксперты, американская валюта будет и дальше демонстрировать невысокие показатели относительно рубля.

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Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что российский рубль начинает укрепляться. Отечественная валюта, по прогнозам специалиста, будет находится в диапазоне от 58 до 64 в парах с долларом и евро. И от 8,2 до 8,7 в паре с юанем.

Стабильному курсу рубля помогут жесткие ограничения на движение капитала, политика Банка РФ дедолларизации, а также отсутствие покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу.

Источник: rg.ru.