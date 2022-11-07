31 декабря важно нарядиться! В чем встречать Новый год – выбираем правильный цвет

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Итак, грядущий 2023-й – это год Черного Водяного Кролика. Для его встречи фэшн-эксперты советуют выбирать серый, голубой, розовый и белый цвета. Если вы предпочитаете яркие оттенки, тогда следует остановиться на красном, синем, фиолетовом или черном. Именно эта палитра удовлетворит хозяина будущего года.

Кролик не любит синтетику, поэтому лучше наряжаться в натуральные ткани. А что это будет – платье, брюки, комбинезон или блузка с юбкой – выбирать уже вам.

Совет стилиста: не следует забывать о трендах, которые осовременят новогодний аутфит. Это объемные рукава, полупрозрачность, воланы и сборки, бельевой стиль, асимметрия.

По материалам сайта kp.ru