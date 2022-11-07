«Чем ярче – тем полезнее!»: как выбрать лучшую тыкву – вкусную и с витаминами

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«Тыкву не зря называют королевой осени. Эти яркие плоды – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. И да, чем ярче цвет тыквы, тем она полезнее! Дело в том, что оранжевый оттенок тыква приобретает благодаря наличию каротина, и чем выше его содержание, тем ярче тыква», - подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты рекомендовали приобретать только вызревшие плоды, с плотной коркой без повреждений и сухой плодоножкой. И не советовали брать тыкву, разрезанную на кусочки, поскольку в данном случае нет гарантии ее санитарно-гигиенической безопасности. Размер плода при этом не имеет значения.

Источник: roskachestvo.gov.ru.