Сгрызает даже пакеты: пищевые запасы россиян оказались под угрозой из-за моли из Азии

Насекомое люди приносят домой вместе с купленными на рынках сухофруктами, а потом не могут вывести из своих кухонь.

Из сухофруктов они перемещаются на крупы, муку, макароны, сушеные грибы, орехи (все растительные продукты), делая их несъедобными.

Сами по себе бабочки не опасны, а вот их гусеницы крайне прожорливы.

«У них мощные челюсти, способные прогрызать пищевую пленку и целлофан. Гусеница формирует куколку, а куколка за 1 — 2 недели выводится во взрослую бабочку. То есть если вы упустите процесс, за пару недель у вас будет во много раз больше бабочек и гусениц, чем изначально», - рассказал МК.ru Максим Будко, специалист по дезинсекции.

Чтобы обезвредить припасы от насекомых, их можно положить в холод (в холодильник или на балкон зимой). Другой способ – прожарить в течение 30 — 50 минут при температуре не менее 60 градусов.