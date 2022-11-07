«Период взрывной и опасный»: Глоба дал прогноз на новую неделю ноября – лунное затмение уже близко!

Астролог Богдан Глоба, сын известных звездочетов Павла и Тамары Глоба, подробно рассказал, какой будет новая неделя ноября с 7 по 13 числа. Эксперт сразу предупредил, что весь период будет управляться лунным затмением – явление случится 8 ноября.

«Лунное затмение накладывает свою тенистую длань почти на всю неделю. В первые дни оно будет особо остро влиять на индивидуальное сознательное и коллективное бессознательное», - предупредил астролог в своем блоге. И подчеркнул: «Период вокруг затмения достаточно взрывной и опасный. Так что берегите себя, прислушивайтесь к внутреннему голосу и не обостряйте возникающие ситуации».

В понедельник, 7 ноября, лучше сделать важное с утра. Вечер может принести спорные финансовые вопросы.

В день затмения, пик которого придется на 14 ч (Мск), следует затихнуть: не отправляться в дорогу, не назначать переговоры, не совершать покупки и лучше вовсе сохранять спокойствие и соблюдать диету.

«Среда в шлейфе затмения разгоняет общественное недовольство. Все та же взрывная энергетика. Если дела притормозятся, то не форсируйте и наберитесь сил - еще пригодятся. Внимание в дорогах и спокойствие в личном общении», - предупреждает Богдан Глоба людей.

В четверг градус напряжения заметно спадет, но бытовые вопросы, разногласие в общении и еще сохраняются. Лучше заняться в этот день собой или творчеством.

Не стоит поддаваться суете в пятницу, 11 ноября. День аварийный и скандальный, поэтому лучше не гнаться за шансом, а отпустить его и дождаться следующего.

«Суббота в большое мере отпускает затменный шлейф. Время интеллектуальной работы и планирования. Спешите сделать то, что не успели на неделе, и судьба вас обязательно вознаградит», - предлагает Глоба-младший.

Воскресенье, 13 ноября, лучше провести с близкими и друзьями, а делам отказать.