«Период взрывной и опасный»: Богдан Глоба дал прогноз на новую неделю ноября — лунное затмение уже близко!

В понедельник, 7 ноября, лучше сделать важное с утра. Вечер может принести спорные финансовые вопросы.

В день затмения, пик которого придется на 14 ч (Мск), следует затихнуть: не отправляться в дорогу, не назначать переговоры, не совершать покупки и лучше вовсе сохранять спокойствие и соблюдать диету.

«Среда в шлейфе затмения разгоняет общественное недовольство. Все та же взрывная энергетика. Если дела притормозятся, то не форсируйте и наберитесь сил - еще пригодятся. Внимание в дорогах и спокойствие в личном общении», — предупреждает Богдан Глоба людей.

В четверг градус напряжения заметно спадет, но бытовые вопросы, разногласие в общении еще сохраняются. Лучше заняться в этот день собой или творчеством.

Не стоит поддаваться суете в пятницу, 11 ноября. День аварийный и скандальный, поэтому лучше не гнаться за шансом, а отпустить его и дождаться следующего.

«Суббота в большой мере отпускает затменный шлейф. Время интеллектуальной работы и планирования. Спешите сделать то, что не успели на неделе, и судьба вас обязательно вознаградит», — предлагает Глоба-младший.

Воскресенье, 13 ноября, лучше провести с близкими и друзьями, а делам отказать.