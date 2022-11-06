Осторожно на дорогах: в ночь на 7 ноября в Москве ожидаются снег и гололед

В воскресенье, 6 ноября, Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19 часов до 9 часов понедельника (7 ноября) в столице ожидается снег с дождем, который приведет к образованию гололеда на дорогах.
Спасатели рекомендуют москвичам и гостям города значительно снизить скорость движения транспортных средств и увеличить дистанцию между ними. А также избегать внезапных маневров на дорогах - обгонов, перестроений, опережений.
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О снеге и гололеде предупредил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды начнутся после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5-2 мм», - сообщил синоптик в Telegram.
Он добавил, что днем начнется мощное потепление, которое растянется на всю следующую неделю, благодаря чему образовавшийся лед растает.