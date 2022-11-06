Осторожно на дорогах: в ночь на 7 ноября в Москве ожидаются снег и гололед

В воскресенье, 6 ноября, Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19 часов до 9 часов понедельника (7 ноября) в столице ожидается снег с дождем, который приведет к образованию гололеда на дорогах.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям города значительно снизить скорость движения транспортных средств и увеличить дистанцию между ними. А также избегать внезапных маневров на дорогах - обгонов, перестроений, опережений.

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