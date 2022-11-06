В России родителям выплатят по 20 тысяч рублей: заявление подается через 6 месяцев – запомните

Пенсионный фонд России напомнил жителям РФ, что им положено денежное пособие в размере 20472 рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Единовременная выплата выдается всем без исключения соотечественникам, которые стали молодыми родителями.
Заявление в клиентскую службу ПФР или в МФЦ необходимо подать через 6 месяцев после появления ребенка на свет. На рассмотрение документа дается 10 рабочих дней, деньги поступят на счет родителя уже через 5 дней после одобрения заявки.
ПФР подчеркивает, что средства положены не только фактическим родителям, но также усыновителям и опекунам.
Источник: pfr.gov.ru.