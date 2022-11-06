В России родителям выплатят по 20 тысяч рублей: заявление подается через 6 месяцев – запомните

Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Для получения денег не обязательно рожать наследников.

Пенсионный фонд России напомнил жителям РФ, что им положено денежное пособие в размере 20472 рублей.

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Единовременная выплата выдается всем без исключения  соотечественникам, которые стали молодыми родителями.

Заявление в клиентскую службу ПФР или в МФЦ необходимо подать через 6 месяцев после появления ребенка на свет. На рассмотрение документа дается 10 рабочих дней, деньги поступят на счет родителя уже через 5 дней после одобрения заявки.

ПФР подчеркивает, что средства положены не только фактическим родителям, но также усыновителям и опекунам.

Источник: pfr.gov.ru.

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