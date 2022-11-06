Мясо не должно в составе стоять на последнем месте: как выбрать по-настоящему качественные пельмени

Эксперты Росконтроля рассказали россиянам, как правильно выбрать пельмени в магазине, чтобы они точно оказались качественными.

Более экологичная упаковка – картонная, хотя полиэтиленовая позволяет лучше оценить качество продукта. Упаковка не должна быть поврежденной. В обратном случае внутри могут оказаться бактерии и посторонние запахи.

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«На этикетке обязательно должны быть: состав, вид и категория пельменей, данные о производителе, а также штрих-код, дата выпуска и срок хранения. Все цифры должны быть четкими и неперебитыми», - сообщили эксперты Росконтроля.

Если вы хотите употреблять в пищу пельмени ручной лепки и производитель об этом заявляет на продукте, то дома можно это проверить.

«Разломите пельмень и посмотрите на начинку. Если пельмени слеплены вручную, фарш прилипает к тесту», - посоветовали специалисты.

Прочитайте состав на упаковке внимательно. Чем он проще и короче описание – тем лучше продукт. Классика: мясо, соль, перец, лук. Это хорошие пельмени. И помните, ингредиенты на упаковке перечисляются в порядке уменьшения массы. При этом указаны составляющие не только фарша, но и теста. Поэтому, если мясо стоит на последнем месте – делайте выводы.

Источник: roscontrol.com.