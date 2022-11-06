Илон Маск рассказал о новой функции Twitter, которая обрадует многих пользователей

Илон Маск купил Twitter

Илон Маск продолжает менять Twitter. Фото: Global Look Press

Нововведения коснутся и монетизации контента.

Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск 5 ноября объявил о том, что в ближайшее время там появится новая функция - пользователи смогут публиковать не только короткие сообщения длиной 280 символов, как сейчас, но и длинные тексты.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять к твитам длинный текст, что положит конец абсурдности скриншотов из блокнота»,

- написал Маск.

Он также добавил, что следующим шагом станет монетизация любых форм контента для авторов.

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Маск объявил о появлении в Twitter возможности писать длинные тексты. Фото: скриншот Twitter

После покупки Twitter Маск всерьез занялся реформированию этой соцсети. В частности, он решил сделать верификацию аккаунтов доступной для всех, а не только для знаменитостей. Любой пользователь теперь сможет получить заветную «синюю галочку», заплатив за это $8 в месяц.

Кроме того, на днях Маск посредством электронной почты уволил около 7000 сотрудников Twitter по всему миру. Он заявил, что это было необходимой мерой в тяжелых экономических условиях, когда компания ежедневно теряет по $4 млн.

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