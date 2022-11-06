Илон Маск рассказал о новой функции Twitter, которая обрадует многих пользователей

После покупки Twitter Маск всерьез занялся реформированию этой соцсети. В частности, он решил сделать верификацию аккаунтов доступной для всех, а не только для знаменитостей. Любой пользователь теперь сможет получить заветную «синюю галочку», заплатив за это $8 в месяц.

Кроме того, на днях Маск посредством электронной почты уволил около 7000 сотрудников Twitter по всему миру. Он заявил, что это было необходимой мерой в тяжелых экономических условиях, когда компания ежедневно теряет по $4 млн.