Распродает запасы со скидкой до 50%: H&M закроет магазины в России до конца 2022 года

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Шведский ретейлер ищет покупателя на свой бизнес. Уже к концу года магазины планируют закрыть. Недавно начались распродажи запасов товаров со скидкой до 50%.

И такое предложение собирает огромные очереди в популярных торговых центрах. Любители этого бренда, похоже, готовы часами стоять, чтобы просто попасть в магазин, об этом передает телеканал Москва 24.