Распродает запасы со скидкой до 50%: H&M закроет магазины в России до конца 2022 года

В этом году в России перестали работать многие магазины. В какой-то момент торговые центры опустели, так как зарубежные бренды стали уходить из страны. Теперь ИКЕА закрыта, а вот такие магазины, как Reserved и ряд других брендов открыли магазины под новыми названиями. Готовятся к ребрендингу Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius.
Теперь покупатели хватаются за последний шанс урвать наряды из H&M. Пока магазины с одеждой и товарами для дома продолжают работать. Но ранее отмечалось, что в октябре начнут закрываться магазины.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Шведский ретейлер ищет покупателя на свой бизнес. Уже к концу года магазины планируют закрыть. Недавно начались распродажи запасов товаров со скидкой до 50%.
И такое предложение собирает огромные очереди в популярных торговых центрах. Любители этого бренда, похоже, готовы часами стоять, чтобы просто попасть в магазин, об этом передает телеканал Москва 24.
Напомним, что ранее эксперты рассказали, как можно купить товары зарубежных брендов, которые ушли из России.