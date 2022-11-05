Можно заполучить джинсы даже из США: как покупать одежду ушедших из России брендов

В этом году многие полки в магазинах опустели. Магазины зарубежных брендов стали закрываться. Ушла ИКЕА, Lego, а на днях стало известно, что Inditex уже продает бизнес в России. Это значит, что Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новыми названиями. Это должно произойти в следующем году.
Параллельный импорт уже выручает россиян. Товары продолжают поступать в Россию через третьи страны. Специалист по логистике и сотрудник одной из крупнейших транспортных компаний Игорь Т. поведал, что появилась еще такая тактика – «мейлфорвардинг», которая позволяет купить желаемый товар, который продают за границей.
«Транспортная компания имеет собственное юрлицо, которое находится за рубежом – в той стране, где совершается покупка. Важно, кстати, что цены могут быть даже ниже, чем в рознице в России, ведь там актуальны местные акции, нет затрат на таможенное оформление и перевозку», – поделился эксперт.
Таким образом можно купить джинсы в американском магазине или новую модель любимого телефона. Транспортная компания заказывает товар и указывает адрес своего посредника (склада). Уже оттуда товар едет в Россию. Но если товар едет из США, то его придется ждать больше месяца.
Отмечается, что частному лицу совершить покупку, к примеру 50 футболок будет сложно, так как таможня просто не пропустит товар через границу. Но есть еще один способ покупок. Транспортная компания помогает совершать покупки россиянам.
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«Клиент делает заказ на сайте иностранного интернет-магазина, выбирает, что он хочет. Указывает в качестве пункта доставки адрес нашего склада в той стране, где магазин. Это не сложно, нужно только зарегистрироваться в личном кабинете. Клиент передает нам все чеки и ждет доставку. Это стоит примерно 15 долларов», – объяснил эксперт в логистике.
Он также подчеркнул, что такую покупку можно совершить и без иностранной банковской карты. Они предлагают такой вариант, но он будет с доплатой: плюс 10% к цене товара. Есть ограничения по стоимости – не дороже 300 евро (в соответствии с действующими санкциями Евросоюза). Покупка из Европы будет идти порядка 20 дней. Об этом он поведал изданию «МК».