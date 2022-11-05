Снижение цен и новые рейсы за рубеж: куда теперь россияне могут добраться без пересадок

В последние два года жителям России особенно сложно путешествовать. Примечательно, что в этом году многие страны отметили ограничения, которые были введены из-за пандемии. Однако попасть за океан стало сложнее, так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А этой осенью появились новые правила по оформлению шенгенской визы.
Однако эксперты рассказали, где россияне уже сейчас могут отдохнуть за границей. В ноябре список стран, куда можно улететь из РФ прямыми рейсами пополнили 7 направлений.
Также аналитики отметили, что по сравнению с мартом цены снизились в некоторых случаях аж на 154%. Однако понижение в большей степени касается постсоветские столицы: на 154% снизились цены на полет в Баку, следом Ереван с падением ценника на 125%.
Но с сожалением эксперты признаются, что ниже 70 тыс. рублей в одну сторону обойдутся только билеты по России. Теперь без пересадок можно попасть в Тунис, Таиланд, Лаос, Катар, Сейшелы и Иордания, а с 18 ноября стартуют прямые рейсы в Бейрут, столицу Ливана.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако если отправится отдыхать в теплые края, нужно будет выложить сумму с тремя нулями. К примеру, неделя в «четверке» с перелетом в Бахрейне от 249 тыс. рублей на двоих, примерно столько же в Венесуэле и на Кубе, и даже в Египте. Самым дешевым пока остается Иран – около 150 тыс руб на двоих за неделю экскурсионной программы.
Попасть можно также в Сербию и Эфиопию. К радости многих туристов, Российские власти объявили «безвиз» для граждан из дружественных стран. Поэтому у россиян, которые никуда не поедут, есть шансы угостить шашлыком на собственной даче туристов из Ирана, Эфиопии, Зимбабве, Замбии и прочих дружелюбных государств, пишет «МК».