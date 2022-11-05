Снижение цен и новые рейсы за рубеж: куда теперь россияне могут добраться без пересадок

Но с сожалением эксперты признаются, что ниже 70 тыс. рублей в одну сторону обойдутся только билеты по России. Теперь без пересадок можно попасть в Тунис, Таиланд, Лаос, Катар, Сейшелы и Иордания, а с 18 ноября стартуют прямые рейсы в Бейрут, столицу Ливана.

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Однако если отправится отдыхать в теплые края, нужно будет выложить сумму с тремя нулями. К примеру, неделя в «четверке» с перелетом в Бахрейне от 249 тыс. рублей на двоих, примерно столько же в Венесуэле и на Кубе, и даже в Египте. Самым дешевым пока остается Иран – около 150 тыс руб на двоих за неделю экскурсионной программы.