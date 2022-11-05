Можно купить в любом «Магните»! В Роскачестве обнаружили лучший сервелат

Эксперты пришли к выводу, что эта колбаса является полностью безопасной и имеет достаточное количество белков и жиров.

«Клинский» и «Ремит» немного отстали от лидера из-за выявленных в составе посторонних ДНК (в первом случае — сои, во втором — лошади). Также высокие оценки получил сервелат «Велком».