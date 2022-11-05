Напичкан антибиотками и красителями! В Роскачестве назвали худший сервелат

Похожие нарушения были выявлены у сервелата «Йола агрохолдинг», только вместо окситетрациклина в нем присутствовал фурацилин.

Еще больше нарушений оказалось у товара фирмы «Стародворские колбасы». Помимо антибиотика метронидазола, стрептомицина, бензилпенициллина и сульфаметазина в его составе были наружены консервант (сорбиновая кислота) и крахмал.

В товаре бренда «Черкизовский» был также найден метронидазол. А вот белка в нем оказалось маловато.