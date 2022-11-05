Напичкан антибиотками и красителями! В Роскачестве назвали худший сервелат

В Роскачестве провели исследование популярной варено-копченой колбасы — сервелата. Эксперты проверили продукцию 29 торговых марок по 97 показателям безопасности и качества.
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В лабораторных опытах худшие результаты показали товары брендов: «Дмитрогорский продукт», «Йола агрохолдинг», «Стародворские колбасы» (сервелат «Кремлевский») и «Черкизовский» (сервелат «Мускатный»).
В «Дмитрогорском продукте» были обнаружены антибиотик тетрациклиновой группы (окситетрациклин) и следовые количества стрептомицина. Также специалисты нашли в нем незаявленный в маркировке натуральный краситель (кармин).
Похожие нарушения были выявлены у сервелата «Йола агрохолдинг», только вместо окситетрациклина в нем присутствовал фурацилин.
Еще больше нарушений оказалось у товара фирмы «Стародворские колбасы». Помимо антибиотика метронидазола, стрептомицина, бензилпенициллина и сульфаметазина в его составе были наружены консервант (сорбиновая кислота) и крахмал.
В товаре бренда «Черкизовский» был также найден метронидазол. А вот белка в нем оказалось маловато.