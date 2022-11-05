Штраф до двух тысяч рублей: чего стоит опасаться дачникам

Новый штраф в размере до двух тысяч рублей получат те дачники, которые нарушили порядок госрегистрации прав на недвижимость.

В новом законопроекте изменится формулировка статьи. Теперь будет включена административная ответственность за несоблюдение требований к подготовке или подаче в Росреестр в требуемое время документов.

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