Лучше не трогать: «Магнит», «Ашан», «Пятерочку» и «Азбуку вкуса» раскритиковали за эти товары

Супермаркет

Супермаркет. Фото: Global Look Press 

В Роскачестве провели проверку нескольких продуктов.

Россиян предупредили, что на полках популярных сетевых магазинов лежат некачественные товары.

Если вы положительно относитесь ко всему экологичному в супермаркетах, не спешите. Организация Роскачество проверила органические продукты в магазинах и вынесла суровый вердикт.

Маркировка органического продукта не всегда соответствует тому, что внутри коробки.18 товаров было приобретено в рамках исследования Роскачества. Продукты покупались в популярных магазинах «Магнит», «Ашан», «Пятерочка», «Азбука вкуса», а также на маркетплейсах «Озон» и Wildberries.

 

Ни один из приобретенных товаров не соответствовал качествам органической продукции. К слову, исследовали хлопья, сыр, сухофрукты, чай и другое.

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В чае матча Bio Matcha нашли пестицид флуопирам. А в кураге «Дары природы» было обнаружено целых три пестицида: ацетамиприд, тиаклоприд и циперметрин.

 

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