Лучше не трогать: «Магнит», «Ашан», «Пятерочку» и «Азбуку вкуса» раскритиковали за эти товары

Россиян предупредили, что на полках популярных сетевых магазинов лежат некачественные товары.

Если вы положительно относитесь ко всему экологичному в супермаркетах, не спешите. Организация Роскачество проверила органические продукты в магазинах и вынесла суровый вердикт.

Маркировка органического продукта не всегда соответствует тому, что внутри коробки.18 товаров было приобретено в рамках исследования Роскачества. Продукты покупались в популярных магазинах «Магнит», «Ашан», «Пятерочка», «Азбука вкуса», а также на маркетплейсах «Озон» и Wildberries.