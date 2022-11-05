Росконтроль указал на шампунь, который действительно работает: активизирует рост, укрепляет и делает блестящими

Специалисты Росконтроля ежедневно проверяют сотни товаров – от продуктов питания до бытовой химии и гигиены. Чтобы каждый россиянин имел возможность выбирать не по рекламным обещаниям маркетологов, а из-за настоящего качества.

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На этот раз экспертизу провели с шампунями. И выявили по-настоящему работающий продукт – это произведенный в России недорогой шампунь бренда «Чистая линия» - «Объем и сила».

Испытания продолжались 60 дней, по их результатам выявлено, что заявленный на этикетке эффект и назначение шампуня соответствуют реальности.