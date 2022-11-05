Росконтроль указал на шампунь, который действительно работает: активизирует рост, укрепляет и делает блестящими

Волосы

Волосы. Фото: Global Look Press

Причем, он отечественный и недорогой!

Специалисты Росконтроля ежедневно проверяют сотни товаров – от продуктов питания до бытовой химии и гигиены. Чтобы каждый россиянин имел возможность выбирать не по рекламным обещаниям маркетологов, а из-за настоящего качества.

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На этот раз экспертизу провели с шампунями. И выявили по-настоящему работающий продукт – это произведенный в России недорогой шампунь бренда «Чистая линия» - «Объем и сила».

Испытания продолжались 60 дней, по их результатам выявлено, что заявленный на этикетке эффект и назначение шампуня соответствуют реальности.

«Выявлено значительное укрепляющее действие, плотность роста волос увеличилась на 45,5 %, что говорит о значительной активации роста фолликулов волос. Толщина стержня волоса увеличилась на 1,9%, это может быть связанно с восстановлением защитного сального слоя на поверхности волос. Сила волос увеличилась на 24,5%, что говорит о выраженном укреплении структуры волоса и о повышении его прочности», - указано в исследовании.

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