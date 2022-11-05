Неприятная новость шокирует россиян: этот продукт скоро подорожает, надо брать сейчас

О росте цен на популярный у россиян продукт питания сообщил экономист Сергей Черников. Речь идет о растительных маслах. Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в этом году, ждать, что цены упадут, не стоит – эксперт объясняет сайту «Прайм», что производители, скорее, повысят стоимость, потому что ситуация на рынке «нервозная».

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Неизбежный скачок цен случится у других видом растительных масел. Значительно дороже станет оливковое масло, которое поставляется в нашу страну третьими путями. Логистические трудности, валютные ограничения, неурожай в Испании, которая остается основным поставщиком ароматного масла, лишь подстегнет рост цены. Поэтому лучше запастись этим продуктом питания впрок.