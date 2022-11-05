Закрыть льготный период: услуги на водоснобжение могут подорожать на 15%

Льготный период пользования водными объектами для бизнеса может закончиться в конце следующего года.

Коэффициенты платы за водоснабжение для предпринимателей и их организаций возрастет в 1,5 раза. К чему может привести решение Минприроды, объяснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.