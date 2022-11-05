Закрыть льготный период: услуги на водоснобжение могут подорожать на 15%

Вода

Вода. Фото: Global Look Press 

Минприроды хочет ввести коррективы в потреблении ресурса в 2024 году.

Льготный период пользования водными объектами для бизнеса может закончиться в конце следующего года.

Коэффициенты платы за водоснабжение для предпринимателей и их организаций возрастет в 1,5 раза. К чему может привести решение Минприроды, объяснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. 

«С этим фактом трудно не согласиться, если оценивать общую картину с организацией инженерно-защитных сооружений в зоне паводков. Однако инструменты реализации этой задачи вызывают ряд очевидных вопросов», – рассказал экономист в беседе с 1prime.ru.

Министерство в свою очередь обосновывает свое решение необходимостью спасать природу в связи с изменением климата. 

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