Закрыть льготный период: услуги на водоснобжение могут подорожать на 15%

Льготный период пользования водными объектами для бизнеса может закончиться в конце следующего года.
Коэффициенты платы за водоснабжение для предпринимателей и их организаций возрастет в 1,5 раза. К чему может привести решение Минприроды, объяснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.
«С этим фактом трудно не согласиться, если оценивать общую картину с организацией инженерно-защитных сооружений в зоне паводков. Однако инструменты реализации этой задачи вызывают ряд очевидных вопросов», – рассказал экономист в беседе с 1prime.ru.
Министерство в свою очередь обосновывает свое решение необходимостью спасать природу в связи с изменением климата.