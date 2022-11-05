Маленький мозг, сутулая спина и депрессии: стало известно, как гаджеты изменят человека к 3000 году

Современные дети часто слышат от взрослых, что им не следует проводить много времени со смартфоном. «Глаза испортишь», - по привычке говорят бабушки. Многие ученые, между тем, полагают, что вред от гаджетов может быть куда более серьезным и он может негативно отразиться на людях даже в ходе эволюции.
Изучив научные исследования и выслушав мнения экспертов, американская технологическая компания TollFreeForwarding.com использовала искусственный интеллект и 3D-моделирование, чтобы создать потенциального человека будущего по имени «Минди».
Из-за использования человеком смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов, тело типичного представителя нашего вида к 3000 году может существенно измениться. Так, на примере «Минди» видно, что человек будущего отличается: сгорбленной спиной, локтем с углом в 90 градусов, массивной шеей, толстым черепом, уменьшенным мозгом.
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Так может выглядеть человек в 3000 году. Фото: tollfreeforwarding.com
Кроме того, сообщается, что из-за постоянного держания смартфона в руке у «Минди» есть так называемый «текстовый коготь» - большой палец, эволюционировавший для более удобного набора текста. Для защиты глаз от вредного света у человека может появиться еще одно веко.
«У людей может развиться большее внутреннее веко, ограничивающее воздействие чрезмерного света, либо хрусталик глаза может эволюционно развиться таким образом, что будет блокировать входящий синий свет, но не другие световые волны с высокой длиной волны, такие как зеленый, желтый или красный»,
- считает Касун Ратнаяке из университета Толедо.
Технологии, в частности соцсети, могут повлиять и на психическое состояние людей будущего. В частности, они будут гораздо чаще испытывать проблемы со сном, чувствовать тревожность и впадать в депрессии.