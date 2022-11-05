Маленький мозг, сутулая спина и депрессии: стало известно, как гаджеты изменят человека к 3000 году

Современные дети часто слышат от взрослых, что им не следует проводить много времени со смартфоном. «Глаза испортишь», - по привычке говорят бабушки. Многие ученые, между тем, полагают, что вред от гаджетов может быть куда более серьезным и он может негативно отразиться на людях даже в ходе эволюции.

Изучив научные исследования и выслушав мнения экспертов, американская технологическая компания TollFreeForwarding.com использовала искусственный интеллект и 3D-моделирование, чтобы создать потенциального человека будущего по имени «Минди».

Из-за использования человеком смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов, тело типичного представителя нашего вида к 3000 году может существенно измениться. Так, на примере «Минди» видно, что человек будущего отличается: сгорбленной спиной, локтем с углом в 90 градусов, массивной шеей, толстым черепом, уменьшенным мозгом.

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