Без паразитов и токсичных веществ! Роскачество обнаружило лучшие рыбные консервы

В составе продукта не обнаружили токсичных элементов и других опасных для здоровья веществ. Рыба, которую использовали для приготовления, не была поражена паразитами.

Пищевая ценность и масса товаров соответствовали заявленным на упаковке, а их вкус и запах полностью устроил экспертов Роскачества.