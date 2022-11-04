Без паразитов и токсичных веществ! Роскачество обнаружило лучшие рыбные консервы

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

В лидеры рейтинга выбились четыре производителя.

В Роскачестве провели исследование консервы из лососевых рыб. Эксперты проверили продукцию сорока трех производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

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Лучшими были признаны консервы из горбуши брендов «5 морей», «Доброфлот», «Курильский берег» и «Расцвет». 

Они соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

В составе продукта не обнаружили токсичных элементов и других опасных для здоровья веществ. Рыба, которую использовали для приготовления, не была поражена паразитами. 

Пищевая ценность и масса товаров соответствовали заявленным на упаковке, а их вкус и запах полностью устроил экспертов Роскачества.

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