Без паразитов и токсичных веществ! Роскачество обнаружило лучшие рыбные консервы

В Роскачестве провели исследование консервы из лососевых рыб. Эксперты проверили продукцию сорока трех производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.
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Лучшими были признаны консервы из горбуши брендов «5 морей», «Доброфлот», «Курильский берег» и «Расцвет».
Они соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.
В составе продукта не обнаружили токсичных элементов и других опасных для здоровья веществ. Рыба, которую использовали для приготовления, не была поражена паразитами.
Пищевая ценность и масса товаров соответствовали заявленным на упаковке, а их вкус и запах полностью устроил экспертов Роскачества.