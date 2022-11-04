Кишат мертвыми паразитами! В Роскачестве назвали худшие рыбные консервы

Формально это не является нарушением, так как данный показатель нормируется только для хромированной тары, а исследованный товар был упакован в жестяную.

Следующее нарушение оказалось куда более серьезным. В мышечной ткани рыбы были обнаружены мертвые личинки нематод рода Anisakis.