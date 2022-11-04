Кишат мертвыми паразитами! В Роскачестве назвали худшие рыбные консервы

В Роскачестве провели исследование консервы из лососевых рыб. Эксперты проверили товары 43 производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.
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Худшие результаты во время лабораторных исследований показали продукты брендов «Вкусные консервы» (горбуша), «КитБай» (нерка) и «Лента»(горбуша).
В этих консервах было выявлено достаточно высокое содержание хрома. По мнению специалистов, это может быть связано с местами обитания или питанием рыбы.
Формально это не является нарушением, так как данный показатель нормируется только для хромированной тары, а исследованный товар был упакован в жестяную.
Следующее нарушение оказалось куда более серьезным. В мышечной ткани рыбы были обнаружены мертвые личинки нематод рода Anisakis.