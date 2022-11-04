Названы опасные для здоровья пельмени: Росконтроль нашел бактерии, шкуру, фосфаты

Росконтроль проверил российские бренды, которые выпускают пельмени с мясом, определив те, которые опасные для употребления в пищу.

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В продукции исследователи обнаружили сторонние ингредиенты, несоответствие органолептическим характеристикам и микробиологическим. В некоторых заменены дорогие ингредиенты на дешевые, то есть присутствует факт обмана покупателя.

Так в пельменях «От Палыча» с говядиной и свининой, Росконтроль обнаружил бактерии кишечной палочки. В пельменях «Останкинских» «Традиционных» - бактерии листерии.

Пельмени «Мамины» «Домашние» включены в черный список за обман покупателя – в составе найдено мясо птицы, хотя оно не указано на упаковке.

В пельменях «Сибирская коллекция» «Классических» найдена шкура птицы, что не соответствует требованиям безопасности продукта.

В пельменях «Русский хит» из говядины найден целый букет продуктов, которые производитель «забыл» внести в состав: мясо птицы, шкурка птицы, хрящи птицы.

Пельмени «Сам Самыч» «Домашние» на упаковке обозначены, как с говядиной. Но часть мяса заменена на курицу. Кроме того, в составе найдены фосфаты, вещества, которые увеличивают объем фарша.

Источник: roscontrol.com.