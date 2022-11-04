Много мяса и нет ничего лишнего: лучшие марки пельменей огласил Росконтроль – есть недорогие

Росконтроль исследовал российские пельмени со свининой и говядиной, определив лучшие марки в нашей стране.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В них максимальное количество мяса, натуральных ингредиентов, и они рекомендованы к покупке.
На первом и третьем местах исследуемой продукции оказались пельмени марки «Сибирская коллекция» - «Сибирские» и «Домашние» соответственно.
На втором – «Мираторг» «Домашние». На четвертом – «Мыс Алтая» с говядиной и свининой.
На пятом – вновь «Сибирская коллекция» «Новосибирские».
Источник: roscontrol.com.