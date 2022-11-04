Увольнение сотрудников: Farfetch окончательно покидает Россию

Стало известно, что популярная площадка для покупки брендовых изделий Farfetch не останется на российском рынке.
Напомним, в начале марта Farfetch приостановили доставку заказов в Россию.
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«Российский офис Farfetch закрывается и сокращает всех сотрудников в России. Об этом The Blueprint сообщили несколько источников внутри компании», – заявили в социальных сетях The Blueprint.
К слову, операционный директор компании в России – Вахтанг Акиртава –возглавил управление в Европе, Ближнем Востоке и Африке.