Увольнение сотрудников: Farfetch окончательно покидает Россию

Фарфетч

Эмблема организации. Фото: Global Look Press

Одна из крупнейших онлайн-платформ по продаже дизайнерской одежды закроет офис в стране.

Стало известно, что популярная площадка для покупки брендовых изделий Farfetch не останется на российском рынке.

Напомним, в начале марта Farfetch приостановили доставку заказов в Россию.

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«Российский офис Farfetch закрывается и сокращает всех сотрудников в России. Об этом The Blueprint сообщили несколько источников внутри компании», – заявили в социальных сетях The Blueprint.

К слову, операционный директор компании в России – Вахтанг Акиртава –возглавил управление в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

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