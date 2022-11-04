Еще два банка отказались работать с картами «Мир»: люди побежали снимать деньги

В Киргизии еще два коммерческих банка прекратили проводить операции с российскими картами «Мир». Об этом кредитные организации сами сообщили на своих официальных порталах.

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В список теперь включены такие банки, как «Оптима банк» и «Бай тушум».

Ранее о прекращении работы с системой «Мир» оповестили своих клиентов такие организации, как «Компаньон», «Бакай банк» и «Доскредобанк». Они уточнили, что эта мера может быть временной.

Россияне, которые планировали поездку в Киргизию, спешно побежали к банкоматам, чтобы приехать в страну с наличными, ведь иначе они могут вообще оказаться без средств к существованию в этой республике.

Источник: ТАСС.