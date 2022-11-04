Отбеливает зубы и снимает воспаления: в Роскачестве назвали лучшую зубную пасту

В Роскачестве провели исследование зубной пасты. Эксперты проверили товары 20 производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.
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По результатам лабораторных исследований лучшие результаты показала паста President. Она стала абсолютным лидером рейтинга, поскольку соответствовала не только обязательным требования законодательства, но и повышенным стандартам Роскачества.
По мнению экспертов, паста нетоксична, в ней отсутствуют тяжелые металлы, а микробиологические показатели соответствуют требованиям. President хорошо отбеливает зубы, не нарушает кислотно-щелочной баланс полости рта, обладает противовоспалительным действием и снижает степень кровоточивости десен.
В число лидеров рейтинга также вошли пасты торговых марок Dental Clinic 2080, Lacalut, Aquafresh, Blend-a-med, «Новый жемчуг», R.O.C.S. и «ВкусВилл».