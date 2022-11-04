Выпустили слишком много: Apple распродает iPhone 14

Сообщается, что снизятся цены на базовые модели iPhone 14.
Это связано с тем, что компания выпустила больше экземпляров, чем продала. 13 версия смартфона Apple не слишком отличается от нового продукта в базовом формате. Поэтому и спрос у покупателей не растет.
«Снизив цены, Apple рассчитывает переломить ситуацию и избавиться от избытка iPhone 14, чтобы «аномально» нарастить производство старших моделей — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max», – отметили в Ferra.ru.
Напомним, скидки каждый день в продуктовом магазине ждут россиян в ноябре.