Выпустили слишком много: Apple распродает iPhone 14

Сообщается, что снизятся цены на базовые модели iPhone 14.

Это связано с тем, что компания выпустила больше экземпляров, чем продала. 13 версия смартфона Apple не слишком отличается от нового продукта в базовом формате. Поэтому и спрос у покупателей не растет.