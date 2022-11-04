По 13 тысяч рублей: пенсионерам страны объявили о выплате

Российским пенсионерам объявили о выплате, которую они имеют право получить раз в два года. Речь идет о компенсации за проезд к месту отдыха и обратно.

По закону, россияне, находящиеся на заслуженном отдыхе и не работающие, могут один раз в два года обратиться в Пенсионный фонд за компенсацией денежных средств, потраченных на отдых. Начисление произведут тем, кто заработал себе пенсию на Крайнем Севере.