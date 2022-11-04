Новое условие: россияне могут потерять пособие на ребенка

Ребенок

Ребенок. Фото: Global Look Press 

Выплаты по новому правилу получат только неработающие родители.

В Минтруде предупредили, что со следующего года изменится правило получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

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«В универсальное пособие будет объединено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителейЕдиновременное пособие при рождении ребенка сохраняется», – отметили в министерстве.

«Оно составляет 20 472 руб. В 2022 году, в 2023 году — 23 011 руб. Получать единовременное пособие при рождении ребенка продолжат все семьи независимо от доходов. Комплексная оценка нуждаемости при назначении не будет применяется», – добавили в Telegram-канале Минтруда РФ.

Напомним, с первого января подорожает билет на поезд.

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