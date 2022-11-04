Скидка на одну группу товаров: в российских магазинах произойдет серьезное снижение цен

Магазины

Магазины. Фото: Global Look Press

Покупатели смогут увидеть изменения уже в ближайшие выходные.

Популярные товары станут еще доступнее для жителей России. Скидка на них составит до 70%.

Оказалось, сеть универсамов «Пятерочка» установит дисконт на одну из групп товаров на каждый день в праздники.

К слову, третьего ноября с 70 %-ой скидкой продавали черный чай в пакетиках «Майский». До этого можно было заметить снижение цен на вафли и корм для кошек.

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Примечательно, что название товара со скидкой становится известно только утром каждого дня.  Новый этап акции стартует пятого ноября. Об этом рассказали в primepress.ru.

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