Скидка на одну группу товаров: в российских магазинах произойдет серьезное снижение цен

Популярные товары станут еще доступнее для жителей России. Скидка на них составит до 70%.

Оказалось, сеть универсамов «Пятерочка» установит дисконт на одну из групп товаров на каждый день в праздники.

К слову, третьего ноября с 70 %-ой скидкой продавали черный чай в пакетиках «Майский». До этого можно было заметить снижение цен на вафли и корм для кошек.

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Примечательно, что название товара со скидкой становится известно только утром каждого дня. Новый этап акции стартует пятого ноября. Об этом рассказали в primepress.ru.