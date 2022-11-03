К Новому году ушедшие из России популярные бренды алкоголя снова появятся на полках магазинов

В России еще весной с прилавков пропали многие товары. Это касалось не только бытовой техники, игрушек, но и многих продуктов. И теперь эксперты предупреждают, что к Новому году могут вырасти цены даже на картошку. А некоторые аналитики предупреждают, что цены на ряд продуктов подскочат в 2023 году.
Многие переживали, что будет с праздничным столом на этот раз. Так вышло, что многие бренды алкоголя тоже исчезли с прилавков. Но теперь правительство разрешило параллельный импорт иностранного алкоголя, поэтому скоро проблема будет решена.
«Включение алкоголя в перечень позволит насытить ассортимент магазинов этой продукцией», — разъяснили в Минпромторге.
Также там уточнили, что параллельный импорт разрешается только для той алкогольной продукции, которая не производится в России.
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Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что проблем с поставками товара не будет. При этом он отметил, что цены точно не понизятся, а вот насколько они повысятся, предугадать пока сложно.
В списке разрешенного алкоголя, который будут ввозить по параллельному импорту, есть около 25 марок виски, четыре марки бурбона, а также ликеры, текила и джин, пишет KP.ru.