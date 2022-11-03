С нового года подорожает билет на поезд

Проезд в плацкартных вагонах пассажирских поездов с первого января 2023 года будет проиндексирован на 8,1%. Тарифы на грузовые перевозки увеличатся на 8%.

К слову, цены на пассажирские перевозки поездов дальнего следования в 2024‒2025 годах будут увеличиваться на 4% ежегодно, сообщили в ФАС.

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