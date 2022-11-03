С нового года подорожает билет на поезд

Поезд

Поезд. Фото: Global Look Press

Тарифы поменяются на проезд как в плацкартных, так и в общих вагонах.

Проезд в плацкартных вагонах пассажирских поездов с первого января 2023 года будет проиндексирован на 8,1%. Тарифы на грузовые перевозки увеличатся на 8%.

К слову, цены на пассажирские перевозки поездов дальнего следования в 2024‒2025 годах будут увеличиваться на 4% ежегодно, сообщили в ФАС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Это позволит перевозчику закупать новый современный комфортабельный подвижной состав у российских заводов-изготовителей, а также направлять необходимый объем инвестиций на обновление существующего парка, что положительно скажется на комфорте и доступности железнодорожного транспорта для российских пассажиров», — объяснили изменение цен на билеты в Минтрансе.

Напомним, ранее россиянам рассказали о работе госучреждений в ноябрьские праздники.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  