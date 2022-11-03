С нового года подорожает билет на поезд

Проезд в плацкартных вагонах пассажирских поездов с первого января 2023 года будет проиндексирован на 8,1%. Тарифы на грузовые перевозки увеличатся на 8%.
К слову, цены на пассажирские перевозки поездов дальнего следования в 2024‒2025 годах будут увеличиваться на 4% ежегодно, сообщили в ФАС.
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«Это позволит перевозчику закупать новый современный комфортабельный подвижной состав у российских заводов-изготовителей, а также направлять необходимый объем инвестиций на обновление существующего парка, что положительно скажется на комфорте и доступности железнодорожного транспорта для российских пассажиров», — объяснили изменение цен на билеты в Минтрансе.
Напомним, ранее россиянам рассказали о работе госучреждений в ноябрьские праздники.