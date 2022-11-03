В России появится пособие, которое затронет беременных и неработающих мам

Ежемесячные выплаты для мам в декрете станут доступнее.

Материальную помощь по безработице для мам получают на «Госуслугах» в сервисе «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин». Для этого нужно подтвердить персональные данные и выбрать способ получения выплаты.

«Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения», — добавили в ПФР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».