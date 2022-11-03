В России появится пособие, которое затронет беременных и неработающих мам

Ежемесячные выплаты для мам в декрете станут доступнее.
Материальную помощь по безработице для мам получают на «Госуслугах» в сервисе «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин». Для этого нужно подтвердить персональные данные и выбрать способ получения выплаты.
«Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения», — добавили в ПФР.
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«Иногда дополнительно может понадобиться свидетельство о рождения ребенка, если оно выдано за пределами РФ, или решение суда об усыновлении, которое выдается только усыновителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда», — сообщается в Telegram-канале фонда.